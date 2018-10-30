Віце-президента Федерації боксу Києва затримали за стрільбу в людину

За підозрою в пораненні з вогнепальної зброї чоловіка у Києві правоохоронці затримали віце-президента Федерації боксу Києва Миколу Щура.

Про це виданню Українська правда повідомило джерело в правоохоронних органах.

Під час конфлікту 26 жовтня біля розважального закладу у Голосіївському районі Києва зловмисник побив двох киян та стріляв в одного із них.

Після вчинення правопорушення чоловік втік із місця події на іномарці. Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, фігуранта затримали.

За даними видання, це – віце-президент Федерації боксу Києва бізнесмен Микола Щур.

Повідомляється також, що суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Джерело - pravda.com.ua.