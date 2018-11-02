Клопп: Це буде битва двох атакуючих команд

У суботу, 3-го листопада Арсенал у себе вдома прийме Ліверпуль. Ліверпулю буде важко не пропустити від канонірів.

Про це розповів головний тренер червоних Юрген Клопп.

"Вони забивають багато голів і грають в дуже атакуючий футбол, тому від нас залежить, чи зможемо ми дати гідну відповідь. Це буде битва двох атакуючих команд.

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Потрібно не пропустити, але буде складно виконати це завдання, з огляду на їх атаку. Це буде важко, але цікаво ", - сказав Клопп.