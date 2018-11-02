Мораес: Поважаємо суперника і сподіваємося на цікавий поєдинок вийде цікавим

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораес поділився думками, щодо гри з Динамо в 14-му турі УПЛ.

Футболіста цитує прес-служба гірників.

"Ми дуже амбітні, чекаємо складного протистояння і серйозно до нього готуємося. Знаємо, що у нас є все для перемоги. Поважаємо суперника і сподіваємося на цікавий поєдинок вийде цікавим. Я дуже люблю великі матчі, дербі і класико. Попереду особлива гра не тільки для мене, а для всіх", — заявив Жуніор Мораес.

Нагадаємо, раніше Мораес розповів про те, хто ініціював не тиснути йому руку в матчі з Динамо.

А Палкін вчергове розкритикував Харатіна за Тайсона.

Джерело - Шахтар.