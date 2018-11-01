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Ярославський розповів про російські санкції

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Ярославський розповів про російські санкції

Колишній власник Металіста прокоментував потрапляння у санкційний список Росії

Власник і президент групи DCH, колишній президент футбольного клубу Металіст Олександр Ярославський прокоментував своє включення в санкційні списки Російської Федерації.

Його слова наводить Цензор.НЕТ

"Це питання політичної площини. А я політикою не займаюся. Мої питання — бюджети і зарплати в моїх компаніях, податки, які ми платимо, соціальні проекти", - сказав Олександр Ярославський.

Нагадаємо, Низка футбольних функціонерів опинилася у санкційному списку Росії.

Джерело - Цензор.НЕТ.

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