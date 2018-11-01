У гравця Реал Сосьєдад виявили інсульт

Півзахисник Реал Сосьєдад Луку Сангальї госпіталізували в Сан-Себастьяні 31 жовтня.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на Marca.

У 23-річного футболіста виявили інсульт.

Зараз півзахисник перебуває в клініці, де повідомляють, що відновлення йде за планом.

Найближчим часом Сангальі пройде медичні тести, щоб виявити причину. Лука лише цього сезону дебютував за основну команду. У його активі шість матчів і один гол.

Нагадаємо, Зінченко покине Манчестер Сіті.

А колишній тренер Лестера приїхав вшанувати пам'ять загиблого власника клубу.

Джерело - Xsport.