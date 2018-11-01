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Тренер збірної України розпочав навчання на категорію PRO

Сьогодні 17:28 914 0
Тренер збірної України розпочав навчання на категорію PRO

В Центрі ліцензування ФФУ розпочались тренерські курси на диплом УЄФА категорії PRO.

Про це повідомляє видання footboom.

Ця категорія дозволяє працювати на національному та міжнародному рівнях у будь-яких командах.

Серед відомих футбольних діячів навчання відвідуватимуть:

Дячук-Ставицький Михайло Юрійович (асистент головного тренера Карпат (U-19),

Маркевич Остап Миронович (тренер Академії Вільярреала, син Мирона Маркевича),

Літовченко Сергій Вікторович (головний тренер могильовського Дніпра),

Шевчук В'ячеслав Анатолійович (головний тренер Олімпіка),

Шовковський Олександр Володимирович (асистент головного тренера збірної України).

Назаренко Сергій Юрійович (півзахисник Дніпра і асистент головного тренера) 

Нагадаємо, Шовковський заспівав легендарну радянську пісню.

Раніше,  Суркіс анонсував прощальні матчі Шовковського та Гусєва.

Джерело - footboom.

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