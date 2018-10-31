Тоттенгем відкрив найбільший у Європі клубний магазин. ФОТО

Лондонський Тоттенгем відрив найбільший клубний магазин у Європі, на території нового, недобудованого стадіону.

Про це повідомляє sport.ua.

Не зважаючи на те, що Тоттенгем досі не завершив будівництво власного стадіону, команда вже відкрила клубний магазин, який є найбільшим у Європі.

У ньому знаходиться гігантський асортимент товарів - ігрове та тренувальне екіпірування клубу, великий вибір повсякденного одягу, товари для дітей, сувеніри, а також чай і кондитерські вироби:

На новому стадіоні Тоттенгема будуть проходити виїзні матчі НФЛ. Тому в магазині можна знайти і символіку всіх клубів Ліги:

У центрі магазину знаходиться величезний екран і амфітеатр на 100 місць. Там будуть показувати різні відеоматеріали на тему Тоттенгема і огляди матчів команди:

Зараз команда грає на Вемблі, який перебуває у жахливому стані.

Нагадаємо, як Манчестер Сіті переграв Тоттенгем у останньому матчі АПЛ.

Джерело - sport.ua.