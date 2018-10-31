ЗМІ: Шевченко та Ріанчо конфліктували в збірній

Ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков повідомив, що у головного тренера збірної України Андрія Шевченка та колишнього представника його тренерського штабу Рауля Ріанчо був конфлікт.

Ріанчо в національній команді займався проведенням тренувань. Але під кінець відбору на Чемпіонат Світу 2018 іспанський фахівець почав розповідати футболістам, як їм грати.Вказівки Ріанчо розходилися з думкою Шевченка, тому між ними виник невеликий конфлікт.

Ріанчо після цього усунули від роботи, а потім він прийняв пропозицію Спартака, який зараз очолює з приставкою в.о.

Джерело - Та то таке.