Пельєгріно: Лунін повинен адаптуватися

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пельєгріно прокоментував нічию з Райо Вальєкано в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії і гру воротаря Андрія Луніна.

Слова тренера наводить Xsport з посиланням на Hora Blanquiazul.

"Ми створили багато моментів біля чужих воріт, але пропустили два голи. Завжди непросто грати перший матч. Не варто забувати також про матч проти Атлетіко на вихідних. Футболісти тримали в голові й цю гру. Андрій Лунін знаходить спільну мову з партнерами по команді. Він молодий голкіпер і ще повинен адаптуватися", — заявив керманич Леганеса.

Матч проти Райо став дебютним для Андрія.

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Джерело - Xsport.