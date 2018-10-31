Агент Каріуса заперечив дострокове повернення голкіпера в Ліверпуль

Флоріан Голль, агент голкіпера Лоріуса Каріуса, спростував інформацію про те, що Бешикташ готовий розірвати договір оренди і повернути футболіста Ліверпулю.

Про це повідомляє Goal.

"Абсолютна нісенітниця. Можу тільки уявити, звідки йдуть ці чутки. Це неправда. Лоріс орендований Бешикташем на 2 роки, ситуація така. Клуб не хоче розривати договір оренди. Лоріс — очевидний перший номер. Він грав у кожному матчі і показував хорошу гру", — сказав Голль.