Агент Каріуса заперечив дострокове повернення голкіпера в Ліверпуль

Мій профіль

Минай — Динамо: пряма онлайн-трансляція Кубка України

Сьогодні 10:19 303
Гірник - ФК Львів: пряма онлайн-трансляція матчу Кубка України
Сьогодні 11:15 119
Яким був дебют Луніна у Леганесі. ВІДЕООГЛЯД
Сьогодні 08:14 1522
Лунін - в стартовому складі Леганеса. ФОТО
Вчора 21:10 819
Прес-аташе Олімпіка: Я ніколи не грав у чемпіонаті ДНР. ФОТО
Вчора 13:56 1900 2
Зрада дня: прес-аташе Олімпіка грав у чемпіонаті ДНР. ФОТО
Вчора 12:58 2291
Лунін зіграє перший матч за Леганес
Вчора 10:47 1157
Офіційно. Реал звільнив Лопетегі
29.10.2018 22:46 952
Гай: Не можу я сказати, що Росія - агресор. Свічку не тримав
29.10.2018 15:20 4942 17
Підсумковий турнір WTA за три хвилини. ВІДЕО
29.10.2018 12:33 1508
Навколо спорту
Блоги
Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО
Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 12:18 610
I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО
I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 23:53 1176
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:02 606
Світоліна у вогні: найкращі розіграші українки в 2018 році. ВІДЕО
Світоліна у вогні: найкращі розіграші українки в 2018 році. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 12:04 715
Марадоні - 58: еволюція та найкращі голи. ФОТО+ВІДЕО
Марадоні - 58: еволюція та найкращі голи. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 11:47 510
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:29 Футбол Хацкевич не полетів на гру з Минаєм 16
12:22 Футбол Пельєгріно: Лунін повинен адаптуватися 268
12:18 Блог Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО 610
11:56 Футбол ЗМІ: Динамо шукає титульного спонсора, запросивши космічну суму 416
11:44 Футбол Чорноморець — Ворскла: де дивитися матч 1/8 фіналу Кубку України 257
11:32 Футбол Агент Каріуса заперечив дострокове повернення голкіпера в Ліверпуль 218
11:15 Футбол Гірник - ФК Львів: пряма онлайн-трансляція матчу Кубка України 119
11:01 Теніс Оприлюднили календар тенісних турнірів на сезон 2019 319
10:49 Футбол Барселона не продасть Дембеле 211
10:22 Футбол Футбол 1 онлайн - пряма трансляція 97321
10:19 Футбол Минай — Динамо: пряма онлайн-трансляція Кубка України 303
10:01 Бокс Бій Дерев'янченко — Джейкобс зібрав півмільйонну аудиторію 675 1
09:44 Футбол Захисник Реала відправився у лазарет 419
09:31 Теніс Стаховський вилетів з парного турніру в Німеччині 174
09:14 Футбол Кополовець не зіграє проти Динамо 1428
08:56 Теніс Козлова не віддала жодного гейму суперниці й вийшла до наступного кола 998
08:42 Баскетбол Гравець НБА набрав 10 тисяч очок, виходячи з лавки запасних 358
08:28 Футбол П'ятов стане батьком вчетверте. ВІДЕО 525
08:14 Футбол Яким був дебют Луніна у Леганесі. ВІДЕООГЛЯД 1522
30 Жовтня 2018
23:53 Блог I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО 1176
23:40 Футбол Лунін двічі пропустив у матчі Кубка Іспанії 1228
23:22 Бокс Віце-президента Федерації боксу Києва затримали за стрільбу в людину 525
23:05 Футбол Каріус не повернеться в Ліверпуль 655
22:49 Футбол Погба потролив себе за свої пенальті. ВІДЕО 550
22:40 Футбол Неймар: Мессі - мій футбольний кумир 446

Агент Каріуса заперечив дострокове повернення голкіпера в Ліверпуль

Сьогодні 11:32 218 0
Агент Каріуса заперечив дострокове повернення голкіпера в Ліверпуль

Флоріан Голль, агент голкіпера Лоріуса Каріуса, спростував інформацію про те, що Бешикташ готовий розірвати договір оренди і повернути футболіста Ліверпулю.

Про це повідомляє Goal.

"Абсолютна нісенітниця. Можу тільки уявити, звідки йдуть ці чутки. Це неправда. Лоріс орендований Бешикташем на 2 роки, ситуація така. Клуб не хоче розривати договір оренди. Лоріс — очевидний перший номер. Він грав у кожному матчі і показував хорошу гру", — сказав Голль.

Нагадаємо, днями з'явилася інформація, Що Бешикташ хоче позбутися Каріуса.

Джерело - Goal.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()