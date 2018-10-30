Сумна воротарська доля: Каріус може достроково повернутися з оренди

Воротар Бешикташу Лоріс Каріус може достроково повернутися в Ліверпуль.

Влітку турки орендували воротаря на два роки. Та вже протягом сезону Каріус припускався жахливих помилок.

Як повідомляє A Bola, клуб готовий достроково повернути німецького воротаря Ліверпулю і хоче орендувати у ліверпульців форварда Дівока Орігі.

Каріус зіграв за Бешикташ в поточному сезоні 9 матчів, пропустивши 14 голів. Лише один раз він залишав свої ворота незайманими.

Нагадаємо, Каріус став антигероєм фіналу Ліги чемпіонів у Києві.

Джерело - xsport.ua.