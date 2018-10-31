Мій профіль

Зрада дня: прес-аташе Олімпіка грав у чемпіонаті ДНР. ФОТО

Вчора 12:58 2116
Яким був дебют Луніна у Леганесі. ВІДЕООГЛЯД
Сьогодні 08:14 511
Лунін - в стартовому складі Леганеса. ФОТО
Вчора 21:10 733
Прес-аташе Олімпіка: Я ніколи не грав у чемпіонаті ДНР. ФОТО
Вчора 13:56 1798 2
Лунін зіграє перший матч за Леганес
Вчора 10:47 1136
Офіційно. Реал звільнив Лопетегі
29.10.2018 22:46 928
Гай: Не можу я сказати, що Росія - агресор. Свічку не тримав
29.10.2018 15:20 4812 17
Підсумковий турнір WTA за три хвилини. ВІДЕО
29.10.2018 12:33 1484
Лестер підтвердив загибель свого власника
29.10.2018 08:03 1157
Барселона на очах своїх вболівальників зганьбила Реал
28.10.2018 19:25 1845
Навколо спорту
Блоги
I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО
I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 23:53 947
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:02 562
Світоліна у вогні: найкращі розіграші українки в 2018 році. ВІДЕО
Світоліна у вогні: найкращі розіграші українки в 2018 році. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 12:04 682
Марадоні - 58: еволюція та найкращі голи. ФОТО+ВІДЕО
Марадоні - 58: еволюція та найкращі голи. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 11:47 476
Погба розбігався перед пенальті довше, ніж Усейн Болт пробігає 100-метрівку. ВІДЕО
Погба розбігався перед пенальті довше, ніж Усейн Болт пробігає 100-метрівку. ВІДЕО Валерій Ручка
29.10.2018 18:58 1550
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:42 Баскетбол Гравець НБА набрав 10 тисяч очок, виходячи з лавки запасних 5
08:28 Футбол П'ятов стане батьком вчетверте. ВІДЕО 349
08:14 Футбол Яким був дебют Луніна у Леганесі. ВІДЕООГЛЯД 511
30 Жовтня 2018
23:53 Блог I am Gay: футбольні зірки нетрадиційної орієнтації. ВІДЕО 947
23:40 Футбол Лунін двічі пропустив у матчі Кубка Іспанії 1021
23:22 Бокс Віце-президента Федерації боксу Києва затримали за стрільбу в людину 449
23:05 Футбол Каріус не повернеться в Ліверпуль 544
22:49 Футбол Погба потролив себе за свої пенальті. ВІДЕО 465
22:40 Футбол Неймар: Мессі - мій футбольний кумир 377
22:22 Футбол Тренер Миная: Ми не боїмося Динамо 415
21:57 ММА Хабібу заборонили битися з Мейвезером 448
21:35 Теніс Лопатецька вийшла у друге коло на турнірі в Канаді 547
21:10 Футбол Лунін - в стартовому складі Леганеса. ФОТО 733
20:54 Футбол Стало відомо хто коментуватиме головне дербі країни 537
20:39 Футбол Визначили найкращого гравця 10-го туру Ла-Ліги 268
20:12 Теніс Чемпіонка Підсумкового турніру WTA може завершити кар'єру через травму 2213
19:50 Футбол Екс-зірка Металіста може повернутися в Україну 1049
19:28 Боротьба Беленюк отримав квартиру за срібло Олімпіади. ФОТО 576
19:10 Футбол Олімпік заступився за свого прес-аташе 470
18:52 Футбол Ла-Ліга може започаткувати трофей імені Мессі 434
18:35 Футбол Бєсєдін: Не можна такі команди як Минай недооцінювати 646
18:17 Футбол Український форвард зазнав серйозної травми 1984
18:02 Блог Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО 562
17:50 Футбол Шахтар склав ТОП-10 голів у ворота Динамо. ВІДЕО 913
17:30 Футбол Фанати Реала освистуватимуть Рамоса 2212

П'ятов стане батьком вчетверте. ВІДЕО

Сьогодні 08:28 349 0
П'ятов стане батьком вчетверте. ВІДЕО

Воротар Шахтаря Андрій П'ятов, готується вже вчетверте стати батьком.

Про швидке поповнення в родині повідомила дружина футболіста Юлія під час інтерв'ю з Катею Осадчою для програми Світське життя.

Дружина голкіпера збірної України зізналася, що вони з чоловіком мріють про сина.

Відзначимо, що воротар збірної України вже виховує трьох доньок: Дашу, Мілану і Майю.

Нагадаємо, нещодавно П'ятов провів свій чотирьохсотий матч у футболці донецької команди.

Також П'ятов назвав найголовніший матч у своїй кар'єрі.

Джерело - Світьське життя.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()