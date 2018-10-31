П'ятов стане батьком вчетверте. ВІДЕО

Воротар Шахтаря Андрій П'ятов, готується вже вчетверте стати батьком.

Про швидке поповнення в родині повідомила дружина футболіста Юлія під час інтерв'ю з Катею Осадчою для програми Світське життя.

Дружина голкіпера збірної України зізналася, що вони з чоловіком мріють про сина.

Відзначимо, що воротар збірної України вже виховує трьох доньок: Дашу, Мілану і Майю.

Нагадаємо, нещодавно П'ятов провів свій чотирьохсотий матч у футболці донецької команди.

Також П'ятов назвав найголовніший матч у своїй кар'єрі.

Джерело - Світьське життя.