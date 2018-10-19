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П'ятов грає ювілейний матч за Шахтар в особливій формі. ФОТО

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П'ятов грає ювілейний матч за Шахтар в особливій формі. ФОТО

Матч 12 туру чемпіонату України проти Десни стане для голкіпера Шахтаря Андрія П'ятова 400-м у футболці "гірників". Шахтар зробив спеціальну форму для воротаря на честь ювілейного матчу.

Про це повідомляє офіційний Twitter команди.

П'ятов перейшов у Шахтар в 2007 році з полтавської Ворскли. Матч проти Десни стане також 250-м для голкіпера в чемпіонаті України.

Шахтар – Десна: стартові склади команд на матч 12 туру УПЛ

Джерело - twitter/FCShakhtar.

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