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Каріус не повернеться в Ліверпуль

Вчора 23:05 395 0
Каріус не повернеться в Ліверпуль

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус не зможе повернутися до Ліверпуля до кінця оренди, яка закінчується в 2020-му році.

Про це повідомляє Evening Standard.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що турецький клуб незадоволений Каріусом і хоче повернути його "червоним". Однак цей сценарій розвитку подій виключений. Керівництво Ліверпуля в черговий раз проявило себе з кращого боку: в орендній угоді немає пункту про дострокове повернення німецького кіпера.

Крім цього, "чорні орли" будуть зобов'язані викупити контракт Каріуса, якщо він зіграє певну кількість матчів за команду.

Нагадаємо, Каріус став антигероєм фіналу Ліги чемпіонів у Києві.

Джерело - ua-football.

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