Тренер Миная: Ми не боїмося Динамо

Ужгородський Минай не боїться свого іменитого суперника по Кубку України.

Про це сказав головний тренер команди Ігор Харківщенко.

"Нам дуже цікаво зіграти з такою сильною командою. Ми не боїмося Динамо і постараємося порадувати своїх уболівальників і президента нашого клубу хорошою грою. У нас молода команда, і для нас велика честь протистояти такому опонентові. Для нас це буде свято",- сказав Харківщенко.

Нагадаємо, що матч відбудеться в середу 31 жовтня і розпочнеться о 14:00.

Була інформація, що ціна всієї команди друголігової команди коштує як один гавець киян.

Джерело - Динамо.