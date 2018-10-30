Тренер Миная: Ми не боїмося Динамо

Ужгородський Минай не боїться свого іменитого суперника по Кубку України.
Про це сказав головний тренер команди Ігор Харківщенко.
"Нам дуже цікаво зіграти з такою сильною командою. Ми не боїмося Динамо і постараємося порадувати своїх уболівальників і президента нашого клубу хорошою грою. У нас молода команда, і для нас велика честь протистояти такому опонентові. Для нас це буде свято",- сказав Харківщенко.
Нагадаємо, що матч відбудеться в середу 31 жовтня і розпочнеться о 14:00.
Була інформація, що ціна всієї команди друголігової команди коштує як один гавець киян.
Джерело - Динамо.