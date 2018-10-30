Одного з посадовців Федерації футболу Іспанії заарештувала поліція

Віце-президента Федерації футболу Іспанії Андреу Субіесу заарештувала поліція.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на AS.

Субіес — колишній глава Каталонській федерації. Повідомляється, що він фігурує у справі Operation Soule — щодо великого корупційного скандалу. Також в справі фігурує екс-президент федерації футболу Іспанії Анхель Марія Вільяр Льона та його син.

У штаб-квартирі поліція проводить обшуки.

Нагадаємо, нещодавно у Бельгії теж виник корупційний скандал: заарештовані тренер Брюгге, агенти й судді

Джерело - Xsport.