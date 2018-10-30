Одного з посадовців Федерації футболу Іспанії заарештувала поліція

Віце-президента Федерації футболу Іспанії Андреу Субіесу заарештувала поліція.
Про це повідомляє Xsport з посиланням на AS.
Субіес — колишній глава Каталонській федерації. Повідомляється, що він фігурує у справі Operation Soule — щодо великого корупційного скандалу. Також в справі фігурує екс-президент федерації футболу Іспанії Анхель Марія Вільяр Льона та його син.
У штаб-квартирі поліція проводить обшуки.
Нагадаємо, нещодавно у Бельгії теж виник корупційний скандал: заарештовані тренер Брюгге, агенти й судді
Джерело - Xsport.