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Ріанчо: Збулася моя мрія

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Ріанчо: Збулася моя мрія

Екс-тренер Динамо і збірної України Рауль Ріанчо розповів, що стати головним тренером - було його давньою мрією.

Про це він розповів у інтерв'ю офіційному сайту Спартака.

"У будь-якому випадку збулася моя мрія. Я ніколи не був професійним футболістом, але став головним тренером. Йшов до цього довгі роки, навчався і працював. Шкода, що мій батько не дожив до цього моменту. Зрозуміло, що оцінювати мене будуть за результатами. Але ще є робота всередині, яку можуть оцінити тільки гравці", — сказав Ріанчо.

Нагадаємо, Ріанчо став виконувачем обов'язків головного тренера Спартака.

Раніше Ріанчо заявив, що колектив Спартака - найкращий у його кар'єрі.

 

Джерело - Спартак.

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