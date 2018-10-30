Ріанчо: Збулася моя мрія

Екс-тренер Динамо і збірної України Рауль Ріанчо розповів, що стати головним тренером - було його давньою мрією.

Про це він розповів у інтерв'ю офіційному сайту Спартака.

"У будь-якому випадку збулася моя мрія. Я ніколи не був професійним футболістом, але став головним тренером. Йшов до цього довгі роки, навчався і працював. Шкода, що мій батько не дожив до цього моменту. Зрозуміло, що оцінювати мене будуть за результатами. Але ще є робота всередині, яку можуть оцінити тільки гравці", — сказав Ріанчо.