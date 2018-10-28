Піке знову жорстко потролив вболівальників Реала. ФОТО

Матч 10 туру Ла Ліги Барселона – Реал завершився перемогою каталонців з розгромним рахунком 5:1. Захисник Барселони Жерар Піке не знехтував нагодою покепкувати з одвічних суперників.
Про це повідомляє офіцйний Twitter каталонської команди.
Центрбек повторив свій жест, який продемонстрував у 2010 році, коли Барселона розгромила Реал у Класіко з рахунком 5:0. Піке після голу Артуро Відаля, який став 5-м для "блаугранас" у матчі, показав вболівальникам руку із п'ятьма пальцями.
Give me 🖐 pic.twitter.com/wClG6dWjTi— FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 жовтня 2018 р.
Джерело - twitter/FCBarcelona.