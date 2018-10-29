Франков: Хацкевич зобов'язаний подати у відставку

Олександр Хацкевич мав подати у відставку після поразки від ФК Львів

Вважає головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Сьогодні Хацкевич як чесна людина просто зобов'язаний був подати у відставку. Подав? Те ще питання", – написав Франков у своїй конференції на matchday.

Нагадаємо, Динамо мінімально поступилось Львову у 13 турі чемпіонату України та відпустило Шахтар вже на 5 очок. Єдиний гол у матчі забив Тейлор на 21 хвилині.

Для Віктора Леоненка, це не було несподіванкою.

Джерело - matchday.