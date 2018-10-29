Рома не втримала перемогу над Наполі. ВІДЕО

Наполі не зміг здолати Рому в 10-му турі Серії А.

На правах господаря Наполі більше володів ініціативо, але Рома змогла скористатися помилкою в захисті "партенопейців", відкривши рахунок зусиллями Ель-Шаараві.

Після перерви господарі зуміли зрівняти рахунок. Мертенс перед фінальним свистком приніс своїй команді нічию.

Чемпіонат Італії, Серія А

10-й тур

28 жовтня

Наполі – Рома 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Ель - Шаараві, 1:1 - 90 Мертенс.

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Джерело - Чемпіон.