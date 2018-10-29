Рома не втримала перемогу над Наполі. ВІДЕО

Наполі не зміг здолати Рому в 10-му турі Серії А.
На правах господаря Наполі більше володів ініціативо, але Рома змогла скористатися помилкою в захисті "партенопейців", відкривши рахунок зусиллями Ель-Шаараві.
Після перерви господарі зуміли зрівняти рахунок. Мертенс перед фінальним свистком приніс своїй команді нічию.
Чемпіонат Італії, Серія А
10-й тур
28 жовтня
Наполі – Рома 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Ель - Шаараві, 1:1 - 90 Мертенс.
Нагадаємо Ренн несподівано поступився Реймсу в Лізі 1.
Барселона принизила Реал у 10-му турі Ла-Ліги.
Джерело - Чемпіон.