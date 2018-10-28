Суперник Шахтаря у ЛЧ полює на 17-річного українця. ФОТО

Німецький Гоффенгайм цікавиться 17-річним вихованцем Карпат Данилом Сіканом.
Про це повідомляє FootballHub.
За інформацією видання Гоффенгайм зацікавлений у придбанні вихованця Карпат Данила Сікана. 17-річний нападник виступає за юнацьку збірну України та був на стажуванні у французькому ПСЖ.
Німецький клуб у нинішній Лізі чемпіонів грає у одній групі із Шахтарем.
Гоффенгайм зацікавлений у придбані вихованця @FCKarpatyLviv Данило Сікана🔥— FootballHub (@FootballHub_Ua) 28 октября 2018 г.
Інсайт від @FootballHub_Ua 😉 pic.twitter.com/IeSUT23TVz
Нагадаємо, Шахтар зіграв з Гоффенгаймом внічию у 1-му турі Ліги чемпіонів.
Гоффенгайм у 3-м турі ЛЧ відібрав очки у французького Ліона.
Джерело - FootballHub у twitter.