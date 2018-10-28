Реал розглядає кандидатуру ще одного топ-тренера

Реал розглядає кандидатуру головного тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса.

Про це The Sunday Times.

Керівництво мадридського Реала розглядає Мартінеса, як можливу заміну Хулену Лопетегі.

Реал у 10-му турі чемпіонату Іспанії зустрічається з Барселоною і у разі поразки, Лопетегі можуть відправити у відставку.

Після того, як Мартінес очолив збірну Бельгії, вона виграла 18 з 20 офіційних матчів, а також стала бронзовим призером чемпіонату світу-2018 року. Раніше Мартінес очолював Евертон і Віган.

Сьогодні Реал та Барселона зіграють у чемпіонаті Іспанії, матч розпочнеться о 17:15.

Нагадаємо, Антоніо Конте розірвав контракт із Челсі та усунув останню перепону для роботи у Реалі.

Джерело - The Sunday Times.