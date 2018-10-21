Інтер вирвав у Мілана перемогу в дербі

Мій профіль

Світоліна у двох сетах розібралася з Квітовою у стартовому матчі Підсумкового турніру

Вчора 13:42 1952
Ярмоленко пропустить півроку
Вчора 21:12 882
Світоліна сенсаційно обіграла Квітову. ВІДЕО
Вчора 14:26 1553 1
Світоліна - Квітова - пряма онлайн-трансляція
Вчора 11:32 1777
У Мессі серйозна травма, аргентинець не зіграє проти Реала. ФОТО
Вчора 09:43 1171
Світоліна - Квітова: жахлива статистика українки
Вчора 08:48 2451
Динамо перемогло Ворсклу в УПЛ. ВІДЕО
20.10.2018 18:52 2064
Ярмоленко травмувався у матчі за Вест Гем
20.10.2018 17:47 2020 1
Початок легенди: 64 роки тому Динамо вперше виграло Кубок СРСР. ВІДЕО
20.10.2018 16:35 1991
Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на лондонське дербі. ФОТО
20.10.2018 16:12 961
Навколо спорту
Блоги
Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО
Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО Андрій Твердохліб
18.10.2018 12:21 1461
ТОП - 10 моментів дня в НБА. ВІДЕО
ТОП - 10 моментів дня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
18.10.2018 10:44 409
Рекорд Коноплянки та неймовірний гол за вуха англійцям. ВІДЕО
Рекорд Коноплянки та неймовірний гол за вуха англійцям. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 17:51 4967
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 16:44 4694
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича Максим Буйдин
17.10.2018 16:02 1080 1
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО Андрій Твердохліб
17.10.2018 13:21 937
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 07:10 4193
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.10.2018 23:59 3427
Супергол Маліновського вивів збірну України вперед у грі з Чехією. ВІДЕО
Супергол Маліновського вивів збірну України вперед у грі з Чехією. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.10.2018 22:41 8077
14 років тому відбулася заміна, яка переписала історію футболу. ВІДЕО
14 років тому відбулася заміна, яка переписала історію футболу. ВІДЕО Максим Буйдин
16.10.2018 18:50 3423
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21 Жовтня 2018
23:50 Автоспорт Райкконен виграв Гран-прі США 222
23:31 Футбол Інтер вирвав у Мілана перемогу в дербі 272
23:12 Футбол Манчестер Сіті прилетів до Харкова. ФОТО 495
22:53 Футбол Реал визначився із долею Лопетегі 717
22:37 Футбол Шевченко присутній на міланському дербі 297
22:33 Блог Неймовірне виконання штрафного від юного новачка Реалу. ВІДЕО 444
22:19 Футбол Екс-тренер збірної України очолить Спартак 618
21:56 Футбол Олександрія втримала перемогу над Карпатами. ВІДЕО 320
21:44 Футбол Українець Хобленко забив за брестське Динамо. ВІДЕО 254
21:25 Футбол Олександрія перемогла Карпати в УПЛ 329
21:18 Блог Згадати все або прев'ю до матчу Ювентус - МЮ. ВІДЕО 198
21:12 Футбол Ярмоленко пропустить півроку 882
20:54 Футбол Шевчук: Олімпіку доведеться важко працювати над організацією гри 262
20:40 Футбол Яремчук забив за Гент у чемпіонаті Бельгії. ВІДЕО 1315
20:28 Хокей Донбас програв Курбадсу та вибув з Континентального кубка 411
20:18 Футбол Евертон покарав Крістал Пелас за нереалізований пенальті 238
19:59 Футбол Суперник Динамо втратив очки у чемпіонаті Франції 245
19:46 Бокс Бій українського важковаговика скасували, через незвичайну причину 932
19:26 Футбол Кадар плюнув у арбітра після попередження у матчі з Ворсклою. ВІДЕО 2249
19:13 Бокс Спаринг-партнер: Усик б'ється, ніби у нього чорний пояс з боксу 670
18:52 Футбол Олімпік переміг Чорноморець в УПЛ. ВІДЕО 412
18:36 Футбол Шальке Коноплянки поступився вдома Вердеру. Інші матчі 8-го туру Бундесліги 358
18:36 Футбол Бєсєдін уникнув операції на ахіллі 665
18:18 Теніс Світоліна: Перемогою над Квітовою хочу заткнути всіх хейтерів 1405
17:58 Футбол Львів переміг Арсенал у матчі з двома вилученнями. ВІДЕО 406

Інтер вирвав у Мілана перемогу в дербі

Вчора 23:31 272 0
Інтер вирвав у Мілана перемогу в дербі

У 9-му турі чемпіонату Італії Інтер на останніх хвилинах вирвав у Мілана перемогу в дербі. 

У компенсований арбітром час Інтеру приніс перемогу Мауро Ікарді, який забив головою після флангового навісу. 

Інтер має 19 очок та займає третє місце. Мілан з 12 пунктами на 12-й позиції. 

Чемпіонат Італії, Серія A

9-й тур 

21 жовтня

Інтер - Мілан 1:0 (0:0) 

Гол: 1:0 - 90+2 Ікарді

На міланському дербі був присутній головний тренер збірної України Андрій Шевченко

У іншому матчі 9-го туру чемпіонату Італії Ювентус втратив очки із Дженоа

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()