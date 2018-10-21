Інтер вирвав у Мілана перемогу в дербі

У 9-му турі чемпіонату Італії Інтер на останніх хвилинах вирвав у Мілана перемогу в дербі.

У компенсований арбітром час Інтеру приніс перемогу Мауро Ікарді, який забив головою після флангового навісу.

Інтер має 19 очок та займає третє місце. Мілан з 12 пунктами на 12-й позиції.

Чемпіонат Італії, Серія A

9-й тур

21 жовтня

Інтер - Мілан 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+2 Ікарді

На міланському дербі був присутній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

У іншому матчі 9-го туру чемпіонату Італії Ювентус втратив очки із Дженоа.

Джерело - Чемпіон.