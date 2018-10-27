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Повернення короля: Роналду забив фантастичний гол та врятував Ювентус від поразки. ВІДЕО

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Повернення короля: Роналду забив фантастичний гол та врятував Ювентус від поразки. ВІДЕО

У останньому матчі Серії А між Ювентусом та Емполі "стара сеньйора" була близька до поразки, але Кріштіану Роналду показав свій рівень та здобув перемогу для "зебр".

На 28-й хвилині Емполі несподівано вийшло вперед і по завершенню першого тайму продовжувало лідирувати у матчі.

Лише на 54-й хвилині Кріштіану Роналду зміг відзначитися голом з пенальті.

Але найяскравішим моментом матчу став неймовірний удар Роналду на 70-й хвилині, який завершився голом.

Нагадаємо, стало відомо, коли Роналду повернеться до збірної Португалії.

Джерело - Чемпіон.

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