Стало відомо, коли Роналду повернеться до збірної Португалії

Крішітану Роналду має намір повернутися до збірної Поругалії у листопаді.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Роналду повернеться в збірну Португалії на заключні поєдинки Ліги Націй проти Італії (17 листопада) і Польщі (20 листопада). Таким чином, Роналду проведе перші поєдинки за національну команду з часу закінчення чемпіонату світу.
Матчі збірної Португалії у вересні Роналду пропустив, щоб краще адаптуватися в новому клубі. У жовтні ж, за даними ЗМІ, зіграти за збірну Роналду завадив скандал, пов'язаний зі звинуваченнями форварда в згвалтуванні американки Кетрін Майорги.
Нагадаємо, Роналду вперше прокоментував звинувачення у згвалтуванні.
Роналду став автором чергового гольового рекорду.
Джерело - Corriere dello Sport.