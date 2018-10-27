Стало відомо, коли Роналду повернеться до збірної Португалії

Крішітану Роналду має намір повернутися до збірної Поругалії у листопаді.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Роналду повернеться в збірну Португалії на заключні поєдинки Ліги Націй проти Італії (17 листопада) і Польщі (20 листопада). Таким чином, Роналду проведе перші поєдинки за національну команду з часу закінчення чемпіонату світу.

Матчі збірної Португалії у вересні Роналду пропустив, щоб краще адаптуватися в новому клубі. У жовтні ж, за даними ЗМІ, зіграти за збірну Роналду завадив скандал, пов'язаний зі звинуваченнями форварда в згвалтуванні американки Кетрін Майорги.

Нагадаємо, Роналду вперше прокоментував звинувачення у згвалтуванні.

Роналду став автором чергового гольового рекорду.

Джерело - Corriere dello Sport.