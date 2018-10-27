Фонсека розповів чи зіграють Марлос і Тайсон проти Динамо

Лідери Шахтаря Тайсон та Марлос можуть не встигнути відновитися до матчів з Динамо та Манчестер Сіті.

Про це повідомив головний тренер гірників Паулу Фонсека на прес-конференції після матчу з Арсеналом, відповідаючи на питання журналіста Футбол 24.

"Відверто кажучи, немає ніяких гарантій. Хлопці зараз проходять період відновлення, але поки що є великі сумніви, чи будуть вони готові до матчів з Динамо, чи з Манчестер Сіті. У нас є ще тиждень, ми намагатимемося зробити все, що зможемо, але сумніви залишаються", – сказав Фонсека.

Зазначимо, Шахтар розгромив Арсенал-Київ у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги.

А Десна впевнено обіграла Маріуполь в УПЛ.

Джерело - football24.ua.