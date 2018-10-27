Шахтар без проблем рогромив Арсенал в УПЛ

Шахтар легко переграв Арсенал-Київ в рамках 13 туру української Прем'єр-ліги.
Протистояння першої та останньої команди УПЛ завершилося прогнозовано. Нехай фаворит і зіграв напіврезервним складом.
Чемпіонат України УПЛ
13-й тур
27 жовтня
Арсенал-Київ - Шахтар 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Алан Патрік, 0:2 - 55 Болбат 55, 0:3 - 63 Коваленко
Арсенал-Київ: Сітало, Осман, Майданевич, Евтовські (Карась 46), Домбровський, Баланюк (Фещук 46), Вакулко (Стрижак 74), Насонов, Єрмаченко, Акулінін, Зозуля
Шахтар: Пятов, Бутко, Хочолава, Алан Патрік (Сіпріано 66), Нем (Дентіньо 59), Майкон, Тотовицький, Ісмаїлі, Ракицький, Болбат (Фернандо 72), Коваленко
Нагадаємо, Десна впевнено обіграла Маріуполь в УПЛ.
Нападник Десни Денис Безбородько забив гол-красень у ворота Маіріуполя.
Джерело - Чемпіон.