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Атлетік - Валенсія: дивитися онлайн 27.10.2018

Сьогодні 16:45 107 0
Атлетік - Валенсія: дивитися онлайн 27.10.2018

Трансляцію Атлетік - Валенсія - дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі MEGOGO.

Атлетик на своєму стадіоні зіграє проти Валенсії. Команди погано почали новий сезон: в минулому році вони були в шістці лідерів, а зараз знаходяться в другій частині турнірної таблиці. Окуляри потрібні обом колективам, шанси команд приблизно рівні, і ми точно побачимо видовищний і цікавий футбол.

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Матч Ла Ліги Атлетік - Валенсія: пряма онлайн-трансляція відбудеться на сервісі MEGOGO, який є ексклюзивним транслятором матчів чемпіонату Іспанії в Україні.

Пряма трансляція матчу Атлетик - Валенсія доступна в пакеті оптимальний за 97грн/міс. Увага! Перший місяць - лише за 1 грн.

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Атлетік - Валенсія, матчу Чемпіонату Іспанії можна починаючи з 17:10, а стартовий свисток пролунає о 17:15.

 

Джерело - Чемпіон.

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