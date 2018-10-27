Арсенал-Київ - Шахтар: дивитися онлайн 27.10.2018

Трансляцію Арсенал-Київ - Шахтар - дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Арсенал-Київ - Шахтар: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1.

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Де дивитися онлайн матч? На платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 в HD-якості в прямому ефірі.

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Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Арсенал-Київ - Шахтар, матчу Чемпіонату України можна починаючи з 16:55, а стартовий свисток пролунає о 17:00.

Джерело - Чемпіон.