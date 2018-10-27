Десна перемогла Маріуполь в УПЛ, завдяки дублю Безбородька

У 13-му турі чемпіонату України Десна на своєму полі перемогла Маріуполь.

Перемогу Десні приніс дубль Дениса Безбородька.

Чернігівська команда перемогла 2:0, набрала 16 очок та піднялася на шосте місце. Маріуполь із 15 очками йде п’ятим.

Чемпіонат України, УПЛ

13-й тур

27 жовтня

Десна - Маріуполь 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Безбородько, 2:0 - 47 Безбородько

Десна: Паст, Д.Фаворов, Імереков, Гітченко (Братков, 46), Мостовій, Огиря, А.Фаворов, Картушов, Волков, Безбородько (Старенький, 90), Хльобас (Єрмаков, 77).

Маріуполь: Гальчук, Кирюханцев, Демірі (Бугай, 54), Биков (Чоботенко, 61), Тищенко (Полегенько, 70), Чурко, Пихальонок, Вакула, Мишньов, Яворський, Борячук.

Попередження: Борячук, 41.

У іншому матчі 13-го туру Арсенал-Київ прийматиме Шахтар.

Крім цього, Зоря у центральній грі туру зустрінеться з Олександрією.

Джерело - Чемпіон.