Десна перемогла Маріуполь в УПЛ, завдяки дублю Безбородька

У 13-му турі чемпіонату України Десна на своєму полі перемогла Маріуполь.
Перемогу Десні приніс дубль Дениса Безбородька.
Чернігівська команда перемогла 2:0, набрала 16 очок та піднялася на шосте місце. Маріуполь із 15 очками йде п’ятим.
Чемпіонат України, УПЛ
13-й тур
27 жовтня
Десна - Маріуполь 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 5 Безбородько, 2:0 - 47 Безбородько
Десна: Паст, Д.Фаворов, Імереков, Гітченко (Братков, 46), Мостовій, Огиря, А.Фаворов, Картушов, Волков, Безбородько (Старенький, 90), Хльобас (Єрмаков, 77).
Маріуполь: Гальчук, Кирюханцев, Демірі (Бугай, 54), Биков (Чоботенко, 61), Тищенко (Полегенько, 70), Чурко, Пихальонок, Вакула, Мишньов, Яворський, Борячук.
Попередження: Борячук, 41.
У іншому матчі 13-го туру Арсенал-Київ прийматиме Шахтар.
Крім цього, Зоря у центральній грі туру зустрінеться з Олександрією.
Джерело - Чемпіон.