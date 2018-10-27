Гармаш повторив досягнення Шевченка

Півзахисник Динамо Денис Гармаш зіграв 250-й матч за київський клуб та повторив досягнення Андрія Шевченка.

Про це повідомляє Спорт-Експерс в Україні.

Гармаш дебютував за Динамо у віці 17 років 31 жовтня 2007 року в Кубку України проти ІгроСервіса (4:1).

З того часу він провів 164 гри в УПЛ, 30 в Лізі Європи, 28 - в Лізі чемпіонів, а також 23 в Кубку України і 5 - в Суперкубку. Загалом забив 35 голів.

За зіграним матчам за Динамо Гармаш зрівнявся з Андрієм Шевченком і тепер перебуває на 15-му місці серед гравців, які провели найбільше ігор за киян.

Раніше, Олександр Хацкевич розповів про конфлікт з Денисом Гармашем.

Динамо перемогло французький Ренн у 3-му турі Ліги Європи.

Джерело - Спорт-Експерс в Україні.