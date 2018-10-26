Миколенко: не можу пояснити, чому попереду граємо невпевнено

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко поділився емоціями від матчу з французьким Ренном.

Його слова наводить сайт телеканалу Футбол.

"У них індивідуально сильні гравці, які пограли на світовому рівні. Ми намагалися закрити фланги, щоб не було небезпечних передач. У мене дебют у Лізі Європи, трохи хвилювався. Але я вже рік в команді і легко знаходжу спільну мову з партнерами. Найголовніше було не пропустити, тому що грали в меншості і на виїзді. За можливості шукали моменти біля їх воріт.