Миколенко: не можу пояснити, чому попереду граємо невпевнено

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко поділився емоціями від матчу з французьким Ренном.
Його слова наводить сайт телеканалу Футбол.
"У них індивідуально сильні гравці, які пограли на світовому рівні. Ми намагалися закрити фланги, щоб не було небезпечних передач. У мене дебют у Лізі Європи, трохи хвилювався. Але я вже рік в команді і легко знаходжу спільну мову з партнерами. Найголовніше було не пропустити, тому що грали в меншості і на виїзді. За можливості шукали моменти біля їх воріт.
Читайте також: Відеоогляд матчу Ренн — Динамо
Я не можу пояснити, чому попереду ми граємо невпевнено. Можливо, підбір гравців не такий. Бєсєдін травмований, Вербич щойно вийшов і Циганков травмований. Всі втомлені", — сказав Миколенко.
Нагадаємо, Динамо на останніх хвилинах у меншості здолало Ренн.
Джерело - Футбол.