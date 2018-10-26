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Ліга Європи: результати всіх матчів третього туру

Сьогодні 11:44 331 0
Ліга Європи: результати всіх матчів третього туру

У Лізі Європи відбувся третій тур групового етапу.

До вашої уваги результати всіх матчів.

Ліга Європи УЄФА

Груповий етап

3 тур

25 жовтня

Зеніт — Бордо 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 — 26 Бріан, 1:1 — 40 Дзюба, 2:1 — 85 Кузяєв.

АЕК — Лудогорець 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 — 7 Лукокі, 1:1 — 25 пенальті Ларена.

Спартак Трнава — Динамо Зг 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 — 32 Горбані, 1:1 — 64 Гавранович, 1:2 — 77 Оршич.

Дюделанж — Олімпіакос 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 — 66 Торосідіс, 0:2 — 81 автогол Йорданов.

Андерлехт — Фенербахче 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 — 35 Баккалі, 2:0 — 49 Баккалі, 2:1 — 53 Фрай, 2:2 — 57 Калдирим.

Спортінг — Арсенал 0:1 (0:0)

Гол: 1:0 — 77 Велбек.

Карабах — Ворскла 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 48 Кулач.

Цюрих — Баєр 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 — 44 Марчесано, 1:1 — 49 Белларабі, 1:2 — 53 Белларабі, 2:2 — 59 Домгйоні, 3:2 — 78 Одей.

Ред Булл — Русссенборг 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 34 Дабур, 2:0 — 53 Вольф, 3:0 — 59 пенальті Дабур.

Копенгаген — Славія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 46 Матоушек.

Мілан — Бетіс 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 — 30 Санабрія, 0:2 — 55 Чельсо, 1:2 — 83 Кутроне.

Лейпциг — Селтік 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 — 31 Кунья, 2:0 — 35 Брума.

Марсель — Лаціо 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 — 10 Дос Сантос, 0:2 — 59 Кайседо, 1:2 — 86 Паєт, 1:3 — 90 Марушич.

Ренн — Динамо К 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 — 21 Кендзьора, 1:1 — 40 Греньє, 1:2 — 89 Буяльський.

Яблонець — Астана 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 — 4 Поважанец, 1:1 — 11 Конзен.

ПАОК — Відеотон 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — 12 Хусті, 0:2 — 45 Стопіра.

Айнтрахт — Аполлон 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 — 13 Костич, 2:0 — 32 Галлер.

Сарпсборг — Мальме 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 — Віндгейм, 1:1 — 87 Галворсен.

Стандард — Краснодар 2:1 (0:1)

Голм: 0:1  0151 39 Арі, 1:1 — 47 Емон, 2:1 — 90+3 Лаіфіс.

Рейнджерс — Спартак Москва 0:0

Вільєреал — Рапід 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 — 26 Форналс, 2:0 — 30 Екамбі, 3:0 — 45 автогол, Барач, 4:0 — 63 Рабаседа, 5:0 — 85 Балаґеро.

Челсі — БАТЕ 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 — 2 Лофтус-Чік, 2:0 — 8 Лофтус-Чік, 3:0 — 53 Лофтус-Чік, 3:1 — 79 Ріос.

Бешикташ — Генк 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 — 23 Саматта, 0:2 — 69 Саматта, 1:2 — 74 Вагнер Лав, 1:3 — 81 Ндонгала, 1:4 — 83 Пйотровський, 2:4 — 86 Вагнер Лав.

Севілья — Акхісар 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 — 7 Меса, 2:0 — 9 пенальті Сарабія, 3:0 — 35 автогол Лукач, 4:0 — 50 Фруто, 5:0 — 60 Промес, 6:0 — 67 Меркадо.

Нагадаємо, Динамо зіграло ювілейний матч у єврокубках.

Джерело - Чемпіон.

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