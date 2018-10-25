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Найбагатша людина Чехії хоче купити Челсі

Сьогодні 18:25 1091 0
Найбагатша людина Чехії хоче купити Челсі

Найбагатший чоловік Чехії Пьотр Келлнер може придбати Челсі.

Про це пише видання Tyden.

Представники чеського бізнесмена вже найближчими днями можуть розпочати перемовини про покупку лондонського клубу.

За інформацією джерела, Келлнер має приятельські стосунки з Абрамовичем, що може значно полегшити процес переговорів. Зокрема, чех нещодавно викупив ВІП-ложу на стадіоні Стемфорд Брідж, яка знаходиться біля ложі росіянина.

Келлнер вважається найбагатшим чоловіком у Чехії. Його статки оцінюють у 15,5 млрд доларів.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що Абрамович може продати клуб за 3 млрд доларів.

Нагадаємо, Абрамович не погодився на ціну в $2,68 млрд, яку запропонував за клуб британський бізнесмен Джим Реткліфф.

 

Джерело - football24.

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