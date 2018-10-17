Лідер Ліверпуля декілька тижнів грав зі зламани ребрами

Лідер Ліверпуля та збірної Нідерландів грав декілька тижнів з двома зламаними ребрами.

Про це повідомляє football24.ua.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман розповів подробиці травми свого підопічного Вірджіла ван Дейка.

"Вірджіл грав з двома зламаними ребрами в останні тижні, у Ліверпулі йому постійно робили ін'єкції. Він сам наполягав на участі в матчі з Німеччиною. Це добре, адже потрібно, щоб збірники хотіли виступати за команду за будь-яку ціну. Він повернувся в Ліверпуль і готовий грати найближчими вихідними ", - цитує Кумана Bleacher Report.