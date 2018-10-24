Форвард Барселони став багатодітним батьком. ФОТО

У нападника Барселони Луїса Суареса народилась дитина.

Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці в Instagram.

Дружина нападника Барселони Луїса Суареса Софія народила футболістові третю дитину. І сім’ї з’явився хлопчик, якого назвали Лауті. Зауважимо, що подружжя вже виховує двох синів.

Нагадаємо, Барселона втратила через травму форварда Луїса Суареса.

Також, реванш відбувся: К'єлліні укусив Суареса в FIFA-19.

Джерело - .instagram/luissuarez9.