Форвард Барселони став багатодітним батьком. ФОТО

У нападника Барселони Луїса Суареса народилась дитина.
Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці в Instagram.
Дружина нападника Барселони Луїса Суареса Софія народила футболістові третю дитину. І сім’ї з’явився хлопчик, якого назвали Лауті. Зауважимо, що подружжя вже виховує двох синів.
"Ласкаво просимо, Лауті, дуже радий, що ти тут з нами, красунчик. Мати дуже щаслива, як і брати! Дякую всім за повідомлення з привітаннями", – написав Суарес.Переглянути цей допис в Instagram
Bienvenido ❤LAUTI ❤muy felices de tenerte acá con nosotros HERMOSO 👶🏻 La mamá está súper bien y FELIZ como los HERMANITOS!!! Gracias a todos por los mensajes!!!! Welcome ❤LAUTI ❤ very happy to have you among us. 👶🏻 His mother is doing well and is happy like his siblings. Thank you all for your messages.
Нагадаємо, Барселона втратила через травму форварда Луїса Суареса.
Також, реванш відбувся: К'єлліні укусив Суареса в FIFA-19.
Джерело - .instagram/luissuarez9.