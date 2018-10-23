Єзерский: У топ-матчах Шахтарю бракує ватажка

Екс-футболіст Шахтаря Володимир Єзерський вважає, що нинішньому Шахтарю не вистачає справжнього лідера
Про це повідомляє Команда 1.
"У матчах з топ-командами Шахтарю бракує таких лідерів, як Даріо Срна та Фред. Зараз явного ватажка в колективі немає. Є просто група футболістів, яким Паулу Фонсека довіряє більше, ніж іншим", - сказав Єзерський.
Екс-захисник Шахтаря вважає, що донеччанам у матчі з Манчестер Сіті не можна розкриватися та потрібно чекати на свій шанс.
"Шахтарю не можна розкриватися. Необхідно чекати свого шансу. Ми не можемо грати у відкритий футбол з Манчестер Сіті. Важливою стане організація, особливо в першій і другій зонах, плюс швидкий перехід з оборони в атаку", - підкреслив Єзерський.
Нагадаємо, Шахтарю у матчі проти Манчестер Сіті допоможе Ісмаїлі, вихід якого на поле залишався під питанням.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Манчестер Сіті, починаючи з 21:45.
Джерело - Команда 1.