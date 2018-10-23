Павелко привітав Ярмоленка з днем народження

Президент ФФУ Андрій Павелко підтримав травмованого півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка та привітав його з днем народження.

Павелко написав слова підтримки на адресу Ярмоленка у facebook.

"Андрію, щиро переживаю за тебе і бажаю якнайшвидшого одужання! Нехай рідні кольори головної для тебе форми національної збірної додають сил і сприяють відновленню. Уся футбольна Україна підтримує тебе! З днем народження! Нових красивих голів, перемог і високих досягнень! Одужуй", - написав Павелко.

Нагадаємо, Ярмоленка підтримав його клуб - Вест Гем.

Крім цього, Ярмоленка з днем народження привітали українські футболісти.

Джерело - facebook Андрія Павелка.