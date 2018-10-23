Павелко привітав Ярмоленка з днем народження

Мій профіль

Манчестер Сіті знищив Шахтар у Лізі чемпіонів

Вчора 23:51 227
Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 0:3
Вчора 23:50 13448
Світоліна дізналася умови виходу до півфіналу Підсумкового турніру
Вчора 20:37 2338
Світоліна перемогла Плішкову на Підсумковому турнірі
Вчора 19:14 1602 3
Світоліна - Плішкова: пряма онлайн-трансляція
Вчора 18:10 4957 1
Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті: анонс та прогноз матчу
Вчора 07:10 10216
Знай наших! Українські стрільці знищили Росію у фіналі турніру в Фінляндії. ФОТО
22.10.2018 23:26 3320 1
Ярмоленко міг перейти в Інтер
22.10.2018 19:24 1082
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО
22.10.2018 14:05 4604
Жахливе побоїще між фанатами Вест Гема та Міллволла. ВІДЕО
22.10.2018 12:49 2167
Навколо спорту
Блоги
22 жовтня - день народження Арсена Венгера. ВІДЕО
22 жовтня - день народження Арсена Венгера. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 16:37 391 3
Лев Яшин: 89 років від народження легенди. ВІДЕО
Лев Яшин: 89 років від народження легенди. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 15:22 843
Лига Чемпионов — первые результаты группового этапа главного клубного кубка Европы
Лига Чемпионов — первые результаты группового этапа главного клубного кубка Европы Андрій Твердохліб
22.10.2018 14:37 1202
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 14:05 4604
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 10:10 1289
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:01 Футбол Ліон та Гоффенгайм звели внічию гольову перестрілку в ЛЧ 346
23 Жовтня 2018
23:55 Футбол Ювентус мінімально переміг МЮ, Рома розтрощила ЦСКА. Матчі 3-го туру Ліги чемпіонів 236
23:51 Футбол Манчестер Сіті знищив Шахтар у Лізі чемпіонів 227
23:50 Футбол Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 0:3 13448
23:25 Футбол Фанат ЦСКА в аварії у римському метро втратив ногу 292
23:06 Футбол Шахтар двічі пропустив від Манчестер Сіті у 1 таймі. ВІДЕО 407
22:52 Футбол Моурінью діставався на матч МЮ з Ювентусом пішки. ВІДЕО 457
22:35 Теніс Світоліна зробила крок до півфіналу Підсумкового турніру. ВІДЕО 444
22:20 Футбол Павелко привітав Ярмоленка з днем народження 165
21:54 Футбол АЕК з Чигринським поступився Баварії, Янг Бойз зіграв внічию з Валенсією 271
21:40 Теніс Світоліна: Проти Плішкової був непередбачуваний матч 608
21:24 Футбол Російські фани скалічилися в аварії у римському метро. ВІДЕО 451
21:01 Футбол Шахтар - Манчестер Сіті: стартові склади команд 794
20:54 Боротьба Українець програв поєдинок за бронзу на чемпіонаті світу. ВІДЕО 310
20:37 Теніс Світоліна дізналася умови виходу до півфіналу Підсумкового турніру 2338
20:24 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 85485
20:19 Футбол Скрипник веде переговори з Уфою 384
19:56 Футбол Реал знайшов заміну Марсело 403
19:42 Футбол Єзерский: У топ-матчах Шахтарю бракує ватажка 448
19:14 Теніс Світоліна перемогла Плішкову на Підсумковому турнірі 1602 3
18:51 Футбол Чигринський вийде у старті AEK на матч з Баварією. ФОТО 280
18:38 Футбол Мессі може пропустити більше 3 тижнів 234
18:19 Футбол Рамос вибачився перед гравцем, якого вдарив на тренуванні 532
18:10 Теніс Світоліна - Плішкова: пряма онлайн-трансляція 4957 1
17:55 Хокей Донбас звільнив словацького тренера Шуплера 436

Павелко привітав Ярмоленка з днем народження

Вчора 22:20 165 0
Павелко привітав Ярмоленка з днем народження

Президент ФФУ Андрій Павелко підтримав травмованого півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка та привітав його з днем народження. 

Павелко написав слова підтримки на адресу Ярмоленка у facebook.

"Андрію, щиро переживаю за тебе і бажаю якнайшвидшого одужання! Нехай рідні кольори головної для тебе форми національної збірної додають сил і сприяють відновленню. Уся футбольна Україна підтримує тебе! З днем народження! Нових красивих голів, перемог і високих досягнень! Одужуй", - написав Павелко.

Нагадаємо, Ярмоленка підтримав його клуб - Вест Гем.

Крім цього, Ярмоленка з днем народження привітали українські футболісти

Джерело - facebook Андрія Павелка.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()