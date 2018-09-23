Юда та наркоман: фани затаврували екс-динамівця, який перейшов у Спартак. ВІДЕО

Фани ЦСКА влаштували колишньому футболісту київського Динамо Роману Єременку пекельний прийом.

Під час матчу між армійцями та Спартаком, з трибун на адресу півзахисника, попереднім клубом якого був ЦСКА, лунали вигуки "Юда та наркоман".

Нагадаємо, Роман Єременко став гравцем Спартака у серпні, коли відбув дискваліфікацію за вживання кокаїну.

Раніше, у ЦСКА розкритикували екс-півзахисника Динамо за перехід до Спартака.

Джерело - Чемпіон.