Юда та наркоман: фани затаврували екс-динамівця, який перейшов у Спартак. ВІДЕО

Фани ЦСКА влаштували колишньому футболісту київського Динамо Роману Єременку пекельний прийом.
Під час матчу між армійцями та Спартаком, з трибун на адресу півзахисника, попереднім клубом якого був ЦСКА, лунали вигуки "Юда та наркоман".
В ЦСКА помнят о Роме Еременко...#ЦСКАСпартак #РоманЕременко pic.twitter.com/sLUDyfy2JJ— Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 23 вересня 2018 р.
Нагадаємо, Роман Єременко став гравцем Спартака у серпні, коли відбув дискваліфікацію за вживання кокаїну.
Раніше, у ЦСКА розкритикували екс-півзахисника Динамо за перехід до Спартака.
Джерело - Чемпіон.