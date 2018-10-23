Стало відомо, чи зіграє Ісмаїлі проти Манчестер Сіті

Бразильський захисник Шахтаря Ісмаїлі відновився від травми перед матчем з Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Футбол 1.

За даними джерела в клубі, бразильський оборонець відновився після пошкодження та вийде сьогодні на лівому фланзі оборони Шахтаря.

Напередодні головний тренер донеччан Паулу Фонсека, заявив, що участь Ісмаїлі у матчі проти Манчестер Сіті перебуває під питанням. Точно не зіграють проти англійців травмовані лідери команди - Тайсон та Марлос.

Матч Шахтар - Манчестер Сіті розпочнеться у Харкові о 22:00.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів, починаючи з 21:45.

Джерело - Футбол 1.