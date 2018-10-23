Майкон: Це важливий матч у серйозному змаганні

Півзахисник Шахтаря Майкон поділився думками про майбутній матч його команди в третьому турі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Його слова цитує Xsport.

"Ми звикли тренуватися і готуватися до матчів за дуже короткий термін. Матч з Десною був дуже складним. Але зараз, у будь-якому випадку, потрібно бути повністю готовим і залишити на полі все. Це важливий матч у серйозному змаганні. Ми повинні бути на найкращому рівні, щоб дати відсіч МанСіті.