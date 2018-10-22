Касільяс назвав найкращих голкіперів світу. ФОТО

Воротар Порту Ікер Касільяс заявив, що голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген і воротар Атлетіко Ян Облак — кращі в світі на своїй позиції.

Касільяс написав про це в Twitter.

"Тер Штеген і Облак? Скажу чесно, аналізуючи дії воротарів на світовому рівні прямо зараз, думаю, що ці двоє — найкращі. Маю на увазі, що зараз у них так званий солодкий момент. Хоча він затягує", — написав Касільяс.

Sinceramente, analizando el momento actual de los porteros a nivel global, me parecen los dos mejores. Hablo que están pasando un “momento dulce”. Aunque el “momento dulce”lo llevan alargando mucho. https://t.co/VSv8O9SjXI — Iker Casillas (@IkerCasillas) 21 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, Касільяс хоче повернутися в збірну Іспанії.

Також воротар відзначився рекордним досягненням у Лізі Чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.