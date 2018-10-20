Хацкевич: У Динамо є проблеми в атаці

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич підвів підсумки переможного матчу чемпіонату України проти Ворскли.
Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.
"У нас є проблеми в атаці, вони нікуди не поділися. Десь потрібно було зіграти більш холоднокровно, взяти хоча б момент у Миколи Морозюка, де можна було бити. Так само, як і Гармаш міг бити у другому таймі, коли ворота були незахищені. Були хороші контратаки, десь не вистачало останнього пасу", - сказав Хацкевич.
Також тренер Динамо поділився враженнями від гри Владислава Супряги, який віддав результативну передачу на Віктора Циганкова.
"Ми використовували його швидкісні дані, більше грали через нього. Він створив гольовий момент, після його прострілу був забитий м`яч. Дай Бог, щоб він тримав високий рівень, прогресував та ріс", - резюмував Хацкевич.
Нагадаємо, Динамо перемогло Ворсклу з рахунком 1:0.
Супряга відзначився першим асистом за Динамо, після переходу до київського клубу.
Джерело - Офіційний сайт Динамо.