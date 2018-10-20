Хацкевич: У Динамо є проблеми в атаці

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич підвів підсумки переможного матчу чемпіонату України проти Ворскли.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

"У нас є проблеми в атаці, вони нікуди не поділися. Десь потрібно було зіграти більш холоднокровно, взяти хоча б момент у Миколи Морозюка, де можна було бити. Так само, як і Гармаш міг бити у другому таймі, коли ворота були незахищені. Були хороші контратаки, десь не вистачало останнього пасу", - сказав Хацкевич.