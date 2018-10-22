Денисов: Бойко відверто зганьбився

Генеральний директор телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов обурений діями арбітра матчу Шахтар – Десна.

Про це сказав сам ведучий програми Великий футбол.

"Бойко відверто зганьбився в цьому матчі, такого бардаку на полі, який він допустив, давно не зустрічалося. Він повинен судити в чемпіонаті Київської області, це його максимум. Шахтар треба привітати, що змогли здобути три очки навіть з таким інопланетянином на полі", – сказав Денисов.

Нагадаємо, у матчі проти Десни Шахтар догравав поєдинок у меншості через вилучення Кайоде на 64-й хвилині. Нігерієць грубо зіграв проти суперника, за що Сергій Бойко вилучив гравця.

Манчестер Сіті прилетів до Харкова на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Джерело - football24.