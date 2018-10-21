Бєсєдін уникнув операції на ахіллі

Форварду Динамо Артему Бєсєдіну не знадобиться хірургічне втручання на ахіллі.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Бєсєдін відновив тренування, але поки працює за індивідуальною програмою та проходить курс реабілітації.

Стосовно термінів повернення форварда лікарі прогнозів на дають - все залежатиме від того, як швидко він позбудеться болісних відчуттів під час тренувань. Однак два найближчих матчі проти Ренна в Лізі Європи (25 жовтня) та Львова у чемпіонаті України (28 жовтня), Бєсєдін пропустить.

Нагадаємо, Бєсєдін після травми літав на обстеження до Фінляндії.

У 12-му турі УПЛ Динамо перемогло у гостях Ворсклу з рахунком 1:0.

Джерело - Dynamo.kiev.ua.