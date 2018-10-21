Бєсєдін уникнув операції на ахіллі

Мій профіль

Світоліна у двох сетах розібралася з Квітовою у стартовому матчі Підсумкового турніру

Сьогодні 13:42 1596
Світоліна сенсаційно обіграла Квітову. ВІДЕО
Сьогодні 14:26 1237
Світоліна - Квітова - пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 11:32 1722
У Мессі серйозна травма, аргентинець не зіграє проти Реала. ФОТО
Сьогодні 09:43 1001
Світоліна - Квітова: жахлива статистика українки
Сьогодні 08:48 2204
Динамо перемогло Ворсклу в УПЛ. ВІДЕО
Вчора 18:52 1961
Ярмоленко травмувався у матчі за Вест Гем
Вчора 17:47 1942 1
Початок легенди: 64 роки тому Динамо вперше виграло Кубок СРСР. ВІДЕО
Вчора 16:35 1847
Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на лондонське дербі. ФОТО
Вчора 16:12 942
Маріуполь обіграв Зорю в чемпіонаті України
Вчора 16:06 694
Навколо спорту
Блоги
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 16:44 4685
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича Максим Буйдин
17.10.2018 16:02 1076 1
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО Андрій Твердохліб
17.10.2018 13:21 931
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 07:10 4192
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.10.2018 23:59 3426
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:26 Футбол Кадар плюнув у арбітра після попередження у матчі з Ворсклою. ВІДЕО 75
19:13 Бокс Спаринг-партнер: Усик б'ється, ніби у нього чорний пояс з боксу 263
18:52 Футбол Олімпік переміг Чорноморець в УПЛ. ВІДЕО 238
18:36 Футбол Шальке Коноплянки поступився вдома Вердеру. Інші матчі 8-го туру Бундесліги 242
18:36 Футбол Бєсєдін уникнув операції на ахіллі 489
18:18 Теніс Світоліна: Перемогою над Квітовою хочу заткнути всіх хейтерів 739
17:58 Футбол Львів переміг Арсенал у матчі з двома вилученнями. ВІДЕО 272
17:40 Теніс Світоліна очолила Білу групу на Підсумковому турнірі 462
17:31 Теніс Плішкова перемогла Возняцкі на Підсумковому турнірі 395
16:47 Теніс Світоліній стало зле на прес-конференції. ВІДЕО 1548
16:42 Футбол Челсі та МЮ влаштували шоу в Лондоні. Інші матчі 9-го туру АПЛ 514
16:25 Футбол Генеральний директор Буковини: Клуб припинить своє існування 728
16:11 Футбол Львів мінімально здолав Арсенал-Київ 359
15:51 Футбол Інтер-Мілан: де дивитися міланське дербі 256
15:32 Футбол Всі дії Ярмоленка в матчі з Тоттенгемом. ВІДЕО 868
15:12 Футбол Антунеш допоміг Хетафе дотиснути Райо Вальєкано в дев'ятому турі Ла-Ліги 245
14:51 Футбол Колишнього форварда Динамо вигнали з клубу через пиятику 3662
14:26 Теніс Світоліна сенсаційно обіграла Квітову. ВІДЕО 1237
14:08 Футбол Олімпік - Чорноморець: де дивитися матч чемпіонату України 324
13:42 Теніс Світоліна у двох сетах розібралася з Квітовою у стартовому матчі Підсумкового турніру 1596
13:21 Блог В центральному матчі дня НБА відбулася жорстка бійка. ВІДЕО 1170
13:01 Теніс Світоліна впевнено виграла перший сет у Квітової. ФОТО 579
13:01 Футбол Бернард: Багато гравців хотіли через суд розірвати контракт з Шахтарем 1652
13:00 Футбол Неймовірні сейви Тер Штегена, які врятували Барсу від втрати очок. ВІДЕО 628
12:40 Навколо спорту Реванш відбувся: К'єлліні укусив Суареса в FIFA-19. ВІДЕО 927

Бєсєдін уникнув операції на ахіллі

Сьогодні 18:36 489 0
Бєсєдін уникнув операції на ахіллі

Форварду Динамо Артему Бєсєдіну не знадобиться хірургічне втручання на ахіллі. 

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua. 

Бєсєдін відновив тренування, але поки працює за індивідуальною програмою та проходить курс реабілітації. 

Стосовно термінів повернення форварда лікарі прогнозів на дають - все залежатиме від того, як швидко він позбудеться болісних відчуттів під час тренувань. Однак два найближчих матчі проти Ренна в Лізі Європи (25 жовтня) та Львова у чемпіонаті України (28 жовтня), Бєсєдін пропустить.

Нагадаємо, Бєсєдін після травми літав на обстеження до Фінляндії

У 12-му турі УПЛ Динамо перемогло у гостях Ворсклу з рахунком 1:0

Джерело - Dynamo.kiev.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()