Барселона перемогла Севілью та захопила лідерство у Ла-Лізі

Мій профіль

Динамо перемогло Ворсклу в УПЛ. ВІДЕО

Вчора 18:52 1209
Ярмоленко травмувався у матчі за Вест Гем
Вчора 17:47 1519
Початок легенди: 64 роки тому Динамо вперше виграло Кубок СРСР. ВІДЕО
Вчора 16:35 1052
Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на лондонське дербі. ФОТО
Вчора 16:12 748
Маріуполь обіграв Зорю в чемпіонаті України
Вчора 16:06 522
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Вчора 15:36 8992
Yastremska Run - розіграш за який українці аплодувала вся арена. ВІДЕО
Вчора 10:20 2248
Ястремська у важкій боротьбі програла півфінал турніру в Люксембузі
19.10.2018 23:20 1512
Ястремська - Бенчич: пряма онлайн-трансляція півфіналу
19.10.2018 20:50 4753
Міланське дербі, Моурінью їде в гості до Челсі: топ матчі вікенду
19.10.2018 19:45 742
Навколо спорту
Блоги
Лузери по-польськи: як воротар три рази "примагнітив" м'яч. ВІДЕО
Лузери по-польськи: як воротар три рази "примагнітив" м'яч. ВІДЕО Максим Буйдин
18.10.2018 20:27 1138
Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО
Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО Андрій Твердохліб
18.10.2018 12:21 1434
ТОП - 10 моментів дня в НБА. ВІДЕО
ТОП - 10 моментів дня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
18.10.2018 10:44 391
Рекорд Коноплянки та неймовірний гол за вуха англійцям. ВІДЕО
Рекорд Коноплянки та неймовірний гол за вуха англійцям. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 17:51 4941
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 16:44 4655
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича Максим Буйдин
17.10.2018 16:02 1070 1
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО Андрій Твердохліб
17.10.2018 13:21 921
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 07:10 4180
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.10.2018 23:59 3405
Супергол Маліновського вивів збірну України вперед у грі з Чехією. ВІДЕО
Супергол Маліновського вивів збірну України вперед у грі з Чехією. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.10.2018 22:41 8065
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20 Жовтня 2018
23:47 Футбол Барселона перемогла Севілью та захопила лідерство у Ла-Лізі 232
23:30 Футбол Наполі розгромив Удінезе та наблизився до Ювентуса 357
23:18 Футбол Моурінью розповів про сутичку з тренером Челсі. ВІДЕО 265
22:47 Футбол Мессі травмувався у матчі з Севільєю 358
22:35 Бокс Усик покликав фанів на бій з Белью до кінотеатрів. ВІДЕО 220
22:18 Бокс Ломаченко: Бій Хабіба та Флойда це неповага до боксерів. ВІДЕО 939
22:13 Футбол Як Роналду став автором новго суперрекорду. ВІДЕО 953
21:57 Футбол Гол Роналду не допоміг Ювентусу здолати Дженоа 780
21:43 Футбол Салах приніс Ліверпулю перемогу над Гаддерсфілдом. ВІДЕО 322
21:30 Навколо спорту Світоліна затьмарила всіх на червоній доріжці в Сингапурі. ФОТО 2562 1
21:29 Футбол Шальке без Коноплянки програв Вердеру 321
21:18 Футбол Сачко: Нічийний результат був би справедливим 285
20:57 Футбол Хацкевич: У Динамо є проблеми в атаці 786
20:40 Футбол Тренер Вест Гема розповів про травму Ярмоленка 1436
20:28 Футбол Вест Гем поступився Тоттенгему та залишився без Ярмоленка. ВІДЕО 1465
20:04 Футбол Два гравця Колоса потрапили у жахливу ДТП. ВІДЕО 1282
19:41 Футбол Дебютний асист Супряги допоміг Динамо здолати Ворсклу. ВІДЕО 530
19:27 Футбол Леганес відібрав очки у Валенсії, Лунін залишився у запасі 411
19:14 Футбол Ман Сіті без Зінченка розгромив Бернлі 311
19:01 Футбол Вест Гем програв Тоттенгему та втратив Ярмоленка 833
18:52 Футбол Динамо перемогло Ворсклу в УПЛ. ВІДЕО 1209
18:36 Футбол Коноплянка залишився у запасі Шальке на гру проти Вердера. ФОТО 390
18:10 Хокей Донбас переміг Вікінгар у Континентальному кубку 466
17:59 Блог Епічний автогол від росіянина у фіналі юнацьких Олімпійських ігор. ВІДЕО 746
17:47 Футбол Ярмоленко травмувався у матчі за Вест Гем 1519

Барселона перемогла Севілью та захопила лідерство у Ла-Лізі

Вчора 23:47 232 0
Барселона перемогла Севілью та захопила лідерство у Ла-Лізі

У центральному матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії Барселона переграла Севілью та вийшла на перше місце. 

Барселона у першому таймі залишилася без Ліонеля Мессі, який невдало впав на руку та залишив поле. Перед цим аргентинець відзначився голом. 

Попри втрату лідера, каталонці перемогли Севілью 4:2, набрали 18 очок та вийшли на перше місце у турнірній таблиці. Севілья з 16 пунктами опустилася на третю позицію. Між ними розташувався Алавес, який має 17 очок. Реал з 14 пунктами - п’ятий. 

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

9-й тур 

20 жовтня

Барселона - Севілья 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Коутінью, 2:0 - 12 Мессі, 3:0 - 63 Суарес (з пенальті), 3:1 - 79 Сарабія, 4:1 - 88 Ракітіч, 4:2 - 90+1 Мюріель

Нагадаємо, у іншому матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії Реал програв Леванте

Крім цього, Леганес Андрія Луніна відібрав у гостях очки у Валенсії

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()