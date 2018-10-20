Барселона перемогла Севілью та захопила лідерство у Ла-Лізі

У центральному матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії Барселона переграла Севілью та вийшла на перше місце.

Барселона у першому таймі залишилася без Ліонеля Мессі, який невдало впав на руку та залишив поле. Перед цим аргентинець відзначився голом.

Попри втрату лідера, каталонці перемогли Севілью 4:2, набрали 18 очок та вийшли на перше місце у турнірній таблиці. Севілья з 16 пунктами опустилася на третю позицію. Між ними розташувався Алавес, який має 17 очок. Реал з 14 пунктами - п’ятий.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

9-й тур

20 жовтня

Барселона - Севілья 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Коутінью, 2:0 - 12 Мессі, 3:0 - 63 Суарес (з пенальті), 3:1 - 79 Сарабія, 4:1 - 88 Ракітіч, 4:2 - 90+1 Мюріель

Нагадаємо, у іншому матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії Реал програв Леванте.

Крім цього, Леганес Андрія Луніна відібрав у гостях очки у Валенсії.

Джерело - Чемпіон.