Барселона перемогла Севілью та захопила лідерство у Ла-Лізі

У центральному матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії Барселона переграла Севілью та вийшла на перше місце.
Барселона у першому таймі залишилася без Ліонеля Мессі, який невдало впав на руку та залишив поле. Перед цим аргентинець відзначився голом.
Попри втрату лідера, каталонці перемогли Севілью 4:2, набрали 18 очок та вийшли на перше місце у турнірній таблиці. Севілья з 16 пунктами опустилася на третю позицію. Між ними розташувався Алавес, який має 17 очок. Реал з 14 пунктами - п’ятий.
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
9-й тур
20 жовтня
Барселона - Севілья 4:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 2 Коутінью, 2:0 - 12 Мессі, 3:0 - 63 Суарес (з пенальті), 3:1 - 79 Сарабія, 4:1 - 88 Ракітіч, 4:2 - 90+1 Мюріель
Нагадаємо, у іншому матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії Реал програв Леванте.
Крім цього, Леганес Андрія Луніна відібрав у гостях очки у Валенсії.
Джерело - Чемпіон.