Тренер Вест Гема розповів про травму Ярмоленка

Мій профіль

Динамо перемогло Ворсклу в УПЛ. ВІДЕО

Сьогодні 18:52 1068
Ярмоленко травмувався у матчі за Вест Гем
Сьогодні 17:47 1437
Початок легенди: 64 роки тому Динамо вперше виграло Кубок СРСР. ВІДЕО
Сьогодні 16:35 923
Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Гема на лондонське дербі. ФОТО
Сьогодні 16:12 717
Маріуполь обіграв Зорю в чемпіонаті України
Сьогодні 16:06 496
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 15:36 8946
Yastremska Run - розіграш за який українці аплодувала вся арена. ВІДЕО
Сьогодні 10:20 2146
Ястремська у важкій боротьбі програла півфінал турніру в Люксембузі
Вчора 23:20 1470
Ястремська - Бенчич: пряма онлайн-трансляція півфіналу
Вчора 20:50 4744
Міланське дербі, Моурінью їде в гості до Челсі: топ матчі вікенду
Вчора 19:45 740
Навколо спорту
Блоги
Лузери по-польськи: як воротар три рази "примагнітив" м'яч. ВІДЕО
Лузери по-польськи: як воротар три рази "примагнітив" м'яч. ВІДЕО Максим Буйдин
18.10.2018 20:27 1137
Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО
Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО Андрій Твердохліб
18.10.2018 12:21 1432
ТОП - 10 моментів дня в НБА. ВІДЕО
ТОП - 10 моментів дня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
18.10.2018 10:44 389
Рекорд Коноплянки та неймовірний гол за вуха англійцям. ВІДЕО
Рекорд Коноплянки та неймовірний гол за вуха англійцям. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 17:51 4939
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 16:44 4651
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича Максим Буйдин
17.10.2018 16:02 1069 1
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО Андрій Твердохліб
17.10.2018 13:21 920
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 07:10 4173
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО
Мурашки по шкірі: фантастичне виконання Гімну України в Харкові. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.10.2018 23:59 3401
Супергол Маліновського вивів збірну України вперед у грі з Чехією. ВІДЕО
Супергол Маліновського вивів збірну України вперед у грі з Чехією. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.10.2018 22:41 8062
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:47 Футбол Мессі травмувався у матчі з Севільєю 211
22:35 Бокс Усик покликав фанів на бій з Белью до кінотеатрів. ВІДЕО 131
22:18 Бокс Ломаченко: Бій Хабіба та Флойда це неповага до боксерів. ВІДЕО 792
22:13 Футбол Як Роналду став автором новго суперрекорду. ВІДЕО 749
21:57 Футбол Гол Роналду не допоміг Ювентусу здолати Дженоа 682
21:43 Футбол Салах приніс Ліверпулю перемогу над Гаддерсфілдом. ВІДЕО 270
21:30 Навколо спорту Світоліна затьмарила всіх на червоній доріжці в Сингапурі. ФОТО 2071
21:29 Футбол Шальке без Коноплянки програв Вердеру 277
21:18 Футбол Сачко: Нічийний результат був би справедливим 247
20:57 Футбол Хацкевич: У Динамо є проблеми в атаці 704
20:40 Футбол Тренер Вест Гема розповів про травму Ярмоленка 1229
20:28 Футбол Вест Гем поступився Тоттенгему та залишився без Ярмоленка. ВІДЕО 1355
20:04 Футбол Два гравця Колоса потрапили у жахливу ДТП. ВІДЕО 1142
19:41 Футбол Дебютний асист Супряги допоміг Динамо здолати Ворсклу. ВІДЕО 470
19:27 Футбол Леганес відібрав очки у Валенсії, Лунін залишився у запасі 379
19:14 Футбол Ман Сіті без Зінченка розгромив Бернлі 280
19:01 Футбол Вест Гем програв Тоттенгему та втратив Ярмоленка 789
18:52 Футбол Динамо перемогло Ворсклу в УПЛ. ВІДЕО 1068
18:36 Футбол Коноплянка залишився у запасі Шальке на гру проти Вердера. ФОТО 364
18:10 Хокей Донбас переміг Вікінгар у Континентальному кубку 432
17:59 Блог Епічний автогол від росіянина у фіналі юнацьких Олімпійських ігор. ВІДЕО 681
17:47 Футбол Ярмоленко травмувався у матчі за Вест Гем 1437
17:33 Футбол Челсі та МЮ влаштували нічийний трилер в АПЛ. ВІДЕО 837
17:16 Футбол Маріуполь переміг Зорю у видовищній грі УПЛ. ВІДЕО 490
17:00 Футбол Лунін залишився у запасі Леганеса на матч з Валенсією 384

Тренер Вест Гема розповів про травму Ярмоленка

Сьогодні 20:40 1229 0
Тренер Вест Гема розповів про травму Ярмоленка

Головний тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні розповів подробиці про травму Андрія Ярмоленка. 

Про це повідомляє офіційний сайт Вест Гема. 

"Подробиці дізнаємося завтра після медобстеження. Але ми думаємо, що це його щиколотка. Подивимося, що це за травма. Це великий удар для нас, тому що у нас травмовано п'ять гравців, і чотири з них - півзахисники", - сказав Пеллегріні.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко травмувався наприкінці першого тайму матчу проти Тоттенгему

У 9-му турі чемпіонату Англії Вест Гем поступився Тоттенгему з рахунком 0:1

Джерело - Офіційний сайт Вест Гема.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()