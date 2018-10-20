Тренер Вест Гема розповів про травму Ярмоленка

Головний тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні розповів подробиці про травму Андрія Ярмоленка.

Про це повідомляє офіційний сайт Вест Гема.

"Подробиці дізнаємося завтра після медобстеження. Але ми думаємо, що це його щиколотка. Подивимося, що це за травма. Це великий удар для нас, тому що у нас травмовано п'ять гравців, і чотири з них - півзахисники", - сказав Пеллегріні.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко травмувався наприкінці першого тайму матчу проти Тоттенгему.

У 9-му турі чемпіонату Англії Вест Гем поступився Тоттенгему з рахунком 0:1.

Джерело - Офіційний сайт Вест Гема.