Вест Гем програв Тоттенгему та втратив Ярмоленка

У 9-му турі АПЛ Вест Гем поступився Тоттенгему, український півзахисник Андрій Ярмоленко залишив поле на ношах.
Ярмоленко на 37-й хвилині невдало оступився в штрафному майданчику суперника та впав на газон. Українець залишив поле на ношах та був замінений.
Майже одразу після цього, Тоттенгем відкрив рахунок - забив Ерік Ламела, гол якого став вирішальним.
Чемпіонат Англії, АПЛ
9-й тур
20 жовтня
Вест Гем - Тоттенгем 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 44 Ламела
Андрій Ярмоленко розпочав матч проти Тоттенгема у стартовому складі Вест Гема.
Нагадаємо, у іншій грі 9-го туру АПЛ Челсі на останніх хвилинах вирвав нічию у МЮ.
Джерело - Чемпіон.