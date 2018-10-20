Вест Гем програв Тоттенгему та втратив Ярмоленка

У 9-му турі АПЛ Вест Гем поступився Тоттенгему, український півзахисник Андрій Ярмоленко залишив поле на ношах.

Ярмоленко на 37-й хвилині невдало оступився в штрафному майданчику суперника та впав на газон. Українець залишив поле на ношах та був замінений.

Майже одразу після цього, Тоттенгем відкрив рахунок - забив Ерік Ламела, гол якого став вирішальним.

Чемпіонат Англії, АПЛ

9-й тур

20 жовтня

Вест Гем - Тоттенгем 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 44 Ламела

Андрій Ярмоленко розпочав матч проти Тоттенгема у стартовому складі Вест Гема.

Нагадаємо, у іншій грі 9-го туру АПЛ Челсі на останніх хвилинах вирвав нічию у МЮ.

Джерело - Чемпіон.