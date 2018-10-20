Маркевич: Про Лігу націй можна забути

Збірній україні з футболу варто почати готуватися до чемпіонату Європи.

Про це сказав глава Комітету національних збірних команд федерації футболу України Мирон Маркевич.

"Про Лігу націй можна вже забути. Команда, якщо можна так сказати, вийшла в елітний дивізіон. Зараз потрібно думати про відбірковому турнірі чемпіонату Європи, намагатися через нього пробитися до фінальної частини континентальної першості",- сказав Маркевич.