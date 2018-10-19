Розпочався продаж квитків на матч Ліги націй Словаччина - Україна

Квитки на матч Ліги націй Словаччина - Україна уже надійшли в продаж.
Про це повідомляє федерація футболу України.
Вартість одного квитка 2-ї категорії в сектор українських уболівальників становить 18 євро. Номінальна вартість квитка - 620 гривень. Квитки 1-ї категорії коштують 30 євро (995 гривень).
Нагадаємо, що матч пройде 16 листопада в Трнаві на стадіоні імені Антона Малатінського, який вміщує 18 448 глядачів.
Нагадаємо, Україна гарантувала собі перше місце в Лізі націй.
Також ФФУ отримає кругленьку сум від УЄФА.
Джерело - ФФУ.