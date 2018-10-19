Розпочався продаж квитків на матч Ліги націй Словаччина - Україна

Квитки на матч Ліги націй Словаччина - Україна уже надійшли в продаж.

Про це повідомляє федерація футболу України.

Вартість одного квитка 2-ї категорії в сектор українських уболівальників становить 18 євро. Номінальна вартість квитка - 620 гривень. Квитки 1-ї категорії коштують 30 євро (995 гривень).

Нагадаємо, що матч пройде 16 листопада в Трнаві на стадіоні імені Антона Малатінського, який вміщує 18 448 глядачів.

Нагадаємо, Україна гарантувала собі перше місце в Лізі націй.

Також ФФУ отримає кругленьку сум від УЄФА.

Джерело - ФФУ.